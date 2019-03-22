Бутырская: Туктамышева сильнее Медведевой. Болезнь Лизы разрушила всё

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская прокомментировала итоги соревнований одиночниц на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Золото выиграла россиянка Алина Загитова. Серебряным призёром стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана, бронза.досталась россиянке Евгении Медведевой.

«Это нонсенс, что чемпионат проходит в Японии, а на пьедестале нет ни одной японки. Но я считаю, что у них только одна девочка была способна бороться за золото — Рика Кихира. Но она совершила грубейшую ошибку в короткой программе, когда не прыгнула тройной аксель. В общем-то, японки не делают ничего сверхъестественного, поэтому рассудили всё грамотно и правильно, кто как накатал, так и поставили.

Я не отказываюсь от своих слов, что вместо Жени на чемпионат мира должна была поехать Туктамышева. Никто не говорит, что Женя не может бороться. Просто из них двоих более сильная – Лиза. Она весь сезон отпахала, а болезнь разрушила всё. Она точно так же могла стоять на пьедестале почёта, а может, даже и выше. Но Женя справилась с давлением и с ответственностью. Я и раньше говорила, что Женю не нужно списывать со счетов. Надо переждать сложный период, обусловленный сменой тренера и сменой обстановки. Женя — тот человек, который будет идти до конца.

Потолок ли такой результат для Медведевой? При хорошем катании в короткой программе она всё-таки не добирает баллов, как у лидеров, ей не хватает сложности. Программы относительно Алины Загитовой слабее», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.