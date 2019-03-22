Медведева: боль и злость пробудили во мне огонь

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как настраивалась на выступление в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме, где она завоевала бронзовую медаль.



«Подстёгивать себя через боль — моя новая фишка? Забавная „фишка“ — травмироваться в день короткой программы, чтобы это помогло в произвольной… Нет, конечно. Это никакая не „фишка“. Просто когда ехала на старт после сегодняшней утренней тренировки, было сложно. Я намного раньше закончила тренировку, чем ожидала, потому что было очень больно. Когда ехала в автобусе сюда, то поняла: если не включу характер и некую злость — не на кого-то злость и не на себя, а внутренний характер, — то никакого результата не будет.

Да, именно эта боль, злость пробудила во мне огонь, и этот огонь дал мне энергии, чтобы вытерпеть физически. Мне правда было сложно физически, даже морально не так сложно. Морально — немного забыла, где нахожусь и что делаю. Наверное, это хорошо и так нужно", — сказала Медведева на пресс-конференции.

Чемпионкой мира стала россиянка Алина Загитова.

Медведева: мне было очень сложно и очень больно