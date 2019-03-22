Объятия Загитовой и Медведевой и золото Алины. Лучшие фото с финала ЧМ в Японии

22 марта в Сайтаме (Япония) россиянка Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию. Серебро завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Бронзовым призёром стала россиянка Евгения Медведева.



Россиянка Софья Самодурова продемонстрировала восьмой результат.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония

Женщины. Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) — 237,50.

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,76.

3. Евгения Медведева (Россия) — 223,80.

4. Рика Кихира (Япония) — 223,49.

5. Каори Сакамото (Япония) — 222,83.

6. Сатоко Мияхара (Япония) — 215,95.

7. Бради Теннелл (США) — 213,47.

8. Софья Самодурова (Россия) — 208,58.

9. Мэрайя Белл (США) — 208,07.

10. Ын Су Лим (Южная Корея) — 205,57.



Чемпионат мира завершится 24 марта.

Лучшие кадры с чемпионата мира по фигурному катанию — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Сайтаме.