Медведева рассказала, с какой программой будет выступать в следующем сезоне

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что, несмотря на полученную травму ноги, уже строит с тренерским штабом планы на будущее.

«Мне было непросто кататься сегодня, потому что нужно было бороться и преодолевать боль. Но я рада, что смогла это сделать, и именно это мне в какой-то степени и помогло. Я разозлилась на себя, и это добавляло мне сил, чтобы справиться. Пока я не знаю, что именно с ногой. Надеюсь, всё нормально. Впереди — выступления в шоу. Мы с тренерами уже строим планы на будущий сезон. Обсудили и выбрали музыку для произвольной программы „Мемуары гейши“. Очень символично, что об этом я объявляю здесь, на чемпионате мира в Японии», — цитирует Медведеву официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Медведева завоевала бронзовую медаль.