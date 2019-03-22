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Медведева рассказала, с какой программой будет выступать в следующем сезоне

Медведева рассказала, с какой программой будет выступать в следующем сезоне
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что, несмотря на полученную травму ноги, уже строит с тренерским штабом планы на будущее.

«Мне было непросто кататься сегодня, потому что нужно было бороться и преодолевать боль. Но я рада, что смогла это сделать, и именно это мне в какой-то степени и помогло. Я разозлилась на себя, и это добавляло мне сил, чтобы справиться. Пока я не знаю, что именно с ногой. Надеюсь, всё нормально. Впереди — выступления в шоу. Мы с тренерами уже строим планы на будущий сезон. Обсудили и выбрали музыку для произвольной программы „Мемуары гейши“. Очень символично, что об этом я объявляю здесь, на чемпионате мира в Японии», — цитирует Медведеву официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Медведева завоевала бронзовую медаль.

Видеообзор яркой произвольной программы Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме
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