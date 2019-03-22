Медведева: не планирую отдыхать, у меня много планов

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о планах на ближайшее будущее.

«Я действительно не планирую отдыхать, у меня всё ещё много планов. У меня запланированы шоу здесь, в Японии, а также в Канаде и Корее. В перерыве я буду стараться дать отдых своему телу. Но на самом деле выступления в шоу отличаются от соревнований. Поэтому я думаю, что, даже работая над этими шоу, я всё равно смогу подарить себе эмоциональный отпуск, сделать передышку для разума», — приводит слова Медведевой OlympicСhannel.

Выступления на чемпионате мира по фигурному катанию Медведева завершила на третьем месте. Её результат — 223,80 балла. Она уступила только Элизабет Турсынбаевой из Казахстана (224,76 балла) и соотечественнице Алине Загитовой (237,50).