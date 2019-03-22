«Сибиряк» разгромил самарское «Динамо» в ЧР по мини-футболу

Новосибирский «Сибиряк» одержал победу над самарским «Динамо» в первом матче 15-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги со счётом 5:0. В составе хозяев по разу отличились Николай Плахов, Иван Бахур, Максим Осипов, Рафаэл и Иван Костяной.

«Сибиряк» догнал самарское «Динамо» в турнирной таблице по количеству набранных очков (по 34), но обошёл по дополнительным показателям. «Сибиряк» вышел на шестое место, самарский клуб находится на седьмой позиции.

Второй матч в рамках 15-го тура те же соперники проведут 23 марта.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

15-й тур. Первый матч

«Сибиряк» (Новосибирск) – «Динамо» (Самара) — 5:0 (2:0).

Голы: Плахов, 19, Бахур, 24, Осипов, 31, Рафаэл, 41, Костяной.