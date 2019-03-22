Елисеев: стрелял немного медленнее, чем надо было, из-за этого перецеливал

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Елисеев допустил 2 промаха и занял 18-е место, отстав от победителя, норвежца Йоханнеса Бё, на 1.08,3.

«Стрелял немного медленнее, чем надо было. 24 секунды для меня – это средняя скорость стрельбы. Из-за этого перецеливал. На пристрелке были мысли: «Вдруг гонку отменят или перенесут». Но я успел пристреляться до тумана, и никаких вопросов у меня не было.

По скорости состояние неплохое, но не сказать, что оптимальное. На большом километровом подъёме со старта, где ехать приходилось без передыха, в конце пришлось немного попридержать себя, чтоб совсем уж не проиграть на финише», — сказал Елисеев Kalashnikov.Media.

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