Малышко: когда стартовал, через лёд стала проступать вода. Скольжение ухудшилось

Дмитрий Малышко прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Допустив 2 промаха, Малышко показал 45-й результат.

«У нас на этом этапе 8 человек, расширенная квота, поэтому, конечно, тяжело уложиться в одну пристрелку. Но все бы успели, если б не испортил всё туман во второй части пристрелки. Последние 15 минут спортсмены просто стояли, ждали, когда прояснится.

Знали ли, что будет туман? Больше думали, что будет дождь, о тумане узнали с утра, думали, что он будет ближе к вечеру. Но получилось, что он был на пристрелке.

В настройках ничего не менял, потому что первую серию пристреливался, когда хорошо ещё было видно. Но если взять Оберхофф, то там все поголовно крутят мушки. У меня нерегулируемая и менять уже не стал.

Мог ли выбирать группу, чтоб больше повезло с погодой? У нас два человека в топ-15, Логинов и Гараничев, и еще к ним можно заявить одного. Прошёл Матвей по тоталу. Проблем нет, но дискомфорт был на трассе. Большой плюс обещают в ближайшие дни. И к нашим номерам через лёд уже вода стала проступать.

Скольжение похуже, но тяжело приспособиться к этому льду. Хотел взять хороший разгон и был им доволен, но после «лёжки» сковало мышцы, всю гонку едешь в напряжении, катишься на льду», — сказал Малышко Kalashnikov.Media.

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