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Мужская сборная России по биатлону завершила сезон четвёртой в Кубке наций

Мужская сборная России по биатлону завершила сезон четвёртой в Кубке наций
Другие / Биатлон

По итогам спринтерской гонки на заключительном этапе кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) мужская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций сезона-2018/19. Победила команда Норвегии. Второй стала Франция. Третье место заняла Германия.

Четвёртое место позволило российской команде сохранить максимальную квоту в Кубке мира. В следующем сезоне на каждую личную гонку можно будет заявлять по шесть спортсменов.

Кубок мира. Кубок наций

Мужчины. После 23 гонок из 23

1. Норвегия – 8147
2. Франция – 7598
3. Германия – 7447
4. Россия – 7110
5. Австрия – 6779
6. Италия – 6281
7. Швеция – 6185
8. Чехия – 6019
9. Швейцария – 5413
10. Украина – 5391
11. Болгария — 4837
12. Беларусь — 4615
13. Словения — 4559
14. Канада — 4440
15. США — 4419.

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