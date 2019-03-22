Мужская сборная России по биатлону завершила сезон четвёртой в Кубке наций

По итогам спринтерской гонки на заключительном этапе кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) мужская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций сезона-2018/19. Победила команда Норвегии. Второй стала Франция. Третье место заняла Германия.

Четвёртое место позволило российской команде сохранить максимальную квоту в Кубке мира. В следующем сезоне на каждую личную гонку можно будет заявлять по шесть спортсменов.

Кубок мира. Кубок наций

Мужчины. После 23 гонок из 23



1. Норвегия – 8147

2. Франция – 7598

3. Германия – 7447

4. Россия – 7110

5. Австрия – 6779

6. Италия – 6281

7. Швеция – 6185

8. Чехия – 6019

9. Швейцария – 5413

10. Украина – 5391

11. Болгария — 4837

12. Беларусь — 4615

13. Словения — 4559

14. Канада — 4440

15. США — 4419.