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Клебо выиграл спринт в финале Кубка мира, Большунов — четвёртый

Клебо выиграл спринт в финале Кубка мира, Большунов — четвёртый
Другие / Лыжный спорт

Россиянин Александр Большунов остановился в шаге от пьедестала в спринтерской гонке свободным стилем на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке.

Победу в последнем спринте сезона одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Вслед за ним финишировал итальянец Федерико Пеллегрино. Большунов по фотофинишу уступил бронзовую медаль норвежцу Синдре Бьёрнестаду Скару. Отметим, что в полуфинале Большунов также бежал со Скаром и уступил ему 0,2 секунды, став вторым.

Андрей Мельниченко занял третье место в полуфинале с Клебо и Пеллегрино и не сумел отобраться в финал.

Андрей Ларьков и Денис Спицов остановились на стадии четвертьфинальных забегов.

Также в рамках финала Кубка мира пройдёт масс-старт классическим стилем на 10 км и гонка преследования свободным стилем на 15 км.

Лыжные гонки. КМ-2018. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
22 марта 2019 года, пятница. 21:53 МСК
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:22.14
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+1.1
3
Синдре Бьёрнестад Скар
Норвегия
+1.5
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