Клебо выиграл спринт в финале Кубка мира, Большунов — четвёртый

Россиянин Александр Большунов остановился в шаге от пьедестала в спринтерской гонке свободным стилем на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке.

Победу в последнем спринте сезона одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Вслед за ним финишировал итальянец Федерико Пеллегрино. Большунов по фотофинишу уступил бронзовую медаль норвежцу Синдре Бьёрнестаду Скару. Отметим, что в полуфинале Большунов также бежал со Скаром и уступил ему 0,2 секунды, став вторым.

Андрей Мельниченко занял третье место в полуфинале с Клебо и Пеллегрино и не сумел отобраться в финал.

Андрей Ларьков и Денис Спицов остановились на стадии четвертьфинальных забегов.

Также в рамках финала Кубка мира пройдёт масс-старт классическим стилем на 10 км и гонка преследования свободным стилем на 15 км.