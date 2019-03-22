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Загитова и Медведева тепло обнялись во время церемонии награждения

Фото: РИА Новости
Загитова и Медведева тепло обнялись во время церемонии награждения
Другие / Фигурное катание

Как и год назад на Олимпийских играх в Пхёнчхане, российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева вместе поднялись на пьедестал почёта. Чемпионат мира – 2019 в Японии, как и Олимпиаду, выиграла Загитова. Двукратная чемпионка мира Медведева, после завершения сезона-2017/18 перешедшая от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, стала третьей.

На церемонии награждения соперницы тепло обнялись, а затем вместе пели гимн России и позировали фотографам.

У обеих фигуристок сезон сложился непросто. Только на чемпионате мира Загитова и Медведева сумели показать лучшие прокаты. При этом Медведева вошла в состав национальной сборной в последний момент — после дополнительного отбора в финале Кубка России в Великом Новгороде.

Видео церемонии награждения призёров чемпионата мира – 2019 в женском одиночном катании доступно в YouTube Первого канала.

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