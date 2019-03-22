Ф. Карлссон: до Белоруковой меня ещё не били палкой умышленно

Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала инцидент, который случился у неё во время четвертьфинала спринта на этапе Кубка мира в Квебеке (Канада) с Юлией Белоруковой. После контактной борьбы россиянка умышленно ударила оппонентку палкой, за что была дисквалифицирована.

«Даже не знаю, что случилось. Она слегка ударила меня палкой. Я только почувствовала, что получила лёгкий удар. Но я не злюсь на неё. Она полностью в ответе за свой поступок. Не думаю, что где-то повела себя не так. Просто шла своей скоростью, насколько могла. Никогда не видела подобного, это что-то новое», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.

В финале спринта в Квебеке Карлссон стала пятой. Весь пьедестал почёта заняли её соотечественницы.