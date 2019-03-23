Россия увеличила квоту в танцах на льду на ЧМ по фигурному катанию 2020 года

По итогам выступления на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) сборная России в танцах на льду увеличила квоту до максимальной. Таким образом, со следующего турнира российская команда получит возможность выставить не два, а три дуэта. В 2020 году мировое первенство примет Монреаль (Канада).

На нынешнем турнире в Сайтаме (Япония) россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место. Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, бронза — у представителей США Мэдисон Хуббелл и Захари Донохью.

Российский дуэт Александра Степанова/Иван Букин стал четвёртым.

Чемпионат мира — 2018. Сайтама, Япония

Танцы на льду. Итоговый результат



1. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) — 222,65

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 211,76

3. Мэдисон Хуббелл – Захари Донохью (США) — 210,40

4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) — 208,52