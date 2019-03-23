Медведева: сделала выбор в пользу растительного питания, не ем мясо

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что стала вегетарианкой.

«Сейчас сделала выбор в пользу растительного питания. Это те перемены, о которых я хотела, но ещё не могла говорить в Великом Новгороде. Просто на тот момент прошло ещё не так много времени с момента, как приняла это решение. Не ем мясо, не ем молочный белок, но это не значит, что я очень строго себя держу – мой рацион очень насыщенный, в нем много круп, орехов, масла.

Если чего-то не хватает, есть витамины. Если зритель увидел изменения во мне, это в том числе заслуга питания на основе натуральных продуктов.

Чувствую себя более счастливой. Понимаю, что одновременно забочусь о себе, о своём разуме, о своём теле, о своём спорте и окружающей среде. И это потрясающе. Веган ли я? В основном да. Но я всё-таки взаимодействую пока с молочными продуктами, пеку себе печеньки", — цитирует Медведеву РИА «Новости».