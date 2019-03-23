Самарин: стыдно, что ошибка вылезла на таком старте, как чемпионат мира

Российский фигурист Александр Самарин отметил, что ему стыдно за ошибку, которую он допустил в короткой программе на чемпионате мира — 2019 в Сайтаме (Япония). В сумме за два проката спортсмен набрал 246,33 балла.

«Да, получилось, несмотря ни на что, собраться и достойно откатать произвольную программу. Но настроения это мне не поднимает, так как ошибка в короткой программе повергла в лёгкий шок. Стыдно, что ошибка вылезла на таком старте, как чемпионат мира. Не получилось всё сделать безупречно, но я стал сильнее. Если мне дадут ещё шанс представить нашу страну на чемпионате мира, я его использую.

В короткой программе я отдал, мягко говоря, малую медаль. Это немного терзает, но спорт есть спорт. С каждым разом я становлюсь сильнее и опытнее", — цитирует Самарина «Р-Спорт».

В январе Самарин выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы.