Вирер: все спортсмены устали, очень тяжело бороться, когда так тепло

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась ожиданиями от оставшихся гонок заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия).



«Думаю, все спортсмены уже очень устали. Сейчас тяжело бороться, особенно когда так тепло. Но трасса очень хорошая, так что надеюсь на точную стрельбу и хороший ход. Надеюсь, оставшиеся гонки будут успешными. Не думаю, смогу победить или нет, остались ещё две гонки, и они будут тяжелыми», — сказала Вирер в интервью Kalashnikov Media.

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov Media.

Расписание стартов на этапе КМ в Хольменколлене:

23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).