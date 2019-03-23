Кузьмина: на ЧМ меня подвело здоровье, рада, что смогла выкарабкаться

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала о состоянии здоровья после чемпионата мира. Напомним, ей пришлось пропустить индивидуальную гонку ЧМ из-за болезни.



«С ходом сейчас все в порядке. Болезнь, которая меня немного сдержала перед чемпионатом мира, наверное, это была суперкомпенсация. Потому что подготовка к чемпионату мира была очень интенсивная, проведена качественно, не должно было быть пробелов.

Но вот здоровье немного подвело, и пошёл спад, который получилось использовать в правильном направлении. Удалось успеть пробежать хорошо на спринте. Потом был недостаток качественной работы в гонках на рубеже, был виден пробел, какая-то неуверенность, несобранность. В связи с тем какое было состояние, не совсем удовлетворительное после, боролись буквально до конца. Какой-то ещё вирус. В конце концов пропал голос, ещё и кашель появился, очень рада, что смогла выкарабкаться из этого», — сказала Кузьмина в интервью Kalashnikov Media.

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