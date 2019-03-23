Й. Бё побил рекорд М. Фуркада по числу выигранных гонок в сезоне

Олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё, досрочно выигравший Кубок мира в общем зачёте в сезоне-2018/19, установил рекорд по количеству побед за сезон, превзойдя результат пятикратного олимпийского чемпиона, семикратного обладателя «Большого хрустального глобуса» в сезонах 2011/12 и 2017/18, француза Мартена Фуркада.

В 24 гонках Бё-младший одержал 15 побед. Фуркад в сезоне-2016/17 выиграл 14 гонок.

На финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) Йоханнес уже оформил золотой дубль, выиграв спринт и гонку преследования. Однако у Бё-младшего есть шанс оформить хет-трик и превзойти собственное рекордное достижение. 24 марта в программе этапа Кубка мира в Хольменколлене запланирован масс-старт.