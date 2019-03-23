Большунов отстаёт от Клебо на 52 секунды перед гонкой преследования в финале КМ

Российский лыжник Александр Большунов занимает второе место в зачёте финального этапа Кубка мира, который проходит в Квебеке (Канада).

Лидером соревнований является норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, выигравший две гонки. Трёхкратный чемпион мира и Олимпийских игр опережает россиянина на 52 секунды. Вслед за Большуновым на старт выйдет канадец Алекс Харви (+52,8).

Завтра, 24 марта, состоится заключительный старт мини-тура — гонка преследования на 15 км свободным стилем. Старт запланирован на 17:45 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира. Финал. Квебек, Канада

Мужчины, стартовый лист на гонку преследования

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия).

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 52,0.

3. Алекс Харви (Канада) — +52,8.

4. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — +1.06,9.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — +1.09,6.

6. Федерико Пеллегрино (Италия) — +1.13,0.

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +1.15,6.

8. Сьюр Рёте (Норвегия) — +1.24,8.

9. Франческо де Фабиани (Италия) — +1.25,4.

10. Ристоматти Хакола (Финляндия) — +1.26,7...

12. Андрей Ларьков (Россия) — +1.34,2...

25. Андрей Мельниченко (Россия) — +2.51,9...

34. Денис Спицов (Россия) — +3.27,2.