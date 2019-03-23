Галашина и Масленников стали чемпионами Европы по стрельбе из винтовки

Российские стрелки Анастасия Галашина и Владимир Масленников выиграли смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматической винтовки на чемпионате Европы по пулевой стрельбе с дистанции 10 м в Осиеке (Хорватия).

Россияне в финальном раунде турнира набрали 498,7 балла. Второе место занял итальянский дуэт в составе Петры Цублазинг и Марко Суппини (496,9). Немцы Юлия Анита Симон и Юлиан Юстус (432,1) замкнули тройку призёром.

Пулевая стрельба. Чемпионат Европы с дистанции 10 м. Осиек (Хорватия)

Пневматическая винтовка, 10 м, смешанные команды

1. Анастасия Галашина/Владимир Масленников (Россия) — 498,7 балла.

2. Петра Цублазинг/Марко Суппини (Италия) — 496,9.

3. Юлия Анита Симон/Юлиан Юстус (Германия) — 432,1.