Вторая победа Кузьминой в Хольменколлене — в обзоре женской гонки преследования

На девятом, финальном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) прошла гонка преследования на 12,5 км. Представительница Словакии Анастасия Кузьмина стала победительницей соревнований. Второе место заняла немка Денизе Херрман. Тройку призёров замкнула шведская биатлонистка Ханна Эберг.

Лучшей среди российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 15-е место.

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Кубок мира. Девятый этап. Хольменколлен, Норвегия

Женщины, гонка преследования

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 28.25,9 (0+0+0+0).

2. Денизе Херрман (Германия) — +1.42,8 (1+0+0+1).

3. Ханна Эберг (Швеция) — +2.01,1 (0+0+0+1).

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +2.11,7 (1+0+2+0).

5. Линн Перссон (Швеция) — +2.12,5 (0+0+0+1)...

15. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +3.06,3 (0+0+2+0).

16. Светлана Миронова (Россия) — +3.24,0 (0+0+1+3)…

29. Лариса Куклина (Россия) — +4.46,0 (0+1+2+0)…

34. Виктория Сливко (Россия) — +5.00,7 (0+1+2+0)…

46. Ульяна Кайшева (Россия) — +5.45,9 (0+3+1+1)…

Анастасия Морозова (Россия) — круговая (1+0+1).