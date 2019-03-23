Пайффер: единственный промах на «стойке» стал ключом к пьедесталу

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер рассказал о своём выступлении в гонке преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Забежав на один штрафной круг, Пайффер стал третьим в борьбе с австрийцем Феликсом Ляйтнером.

«Ехать сегодня было нелегко, потому что трасса была немного глубокой. Это была очень сложная гонка и на огневых рубежах, потому что дул сильный ветер. И он всё время менялся: слева направо и обратно. Я очень доволен, что у меня нет промахов на «лёжке» и всего один — на «стойке». Это было ключом к пьедесталу. У меня была жёсткая борьба с Феликсом Ляйтнером, но я победил. И я полностью доволен стрельбой и последним кругом», — сказал Пайффер в интервью Kalashnikov.Media.

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