Рекордная победа Й. Бё и промахи Логинова — в обзоре пасьюта в Хольменколлене

Представляем видеообзор мужской гонки преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене. Уверенную победу, несмотря на три штрафных круга, одержал лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бё. Для Бё-младшего победа стала 15-й в сезоне, он превзошёл достижение француза Мартена Фуркада.

Вторым финишировал старший из братьев Бё — Тарьей, допустивший один промах. Третье место в борьбе с австрийцем Феликсом Ляйтнером занял немец Арнд Пайффер, также зашедший только на один штрафной круг.

Лучший из россиян Матвей Елисеев, допустив два промаха, с 18-го места в спринте поднялся на девятое. Александр Логинов с четырьмя промахами финишировал 13-м.

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