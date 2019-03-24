Трусова — 1-я на Спартакиаде, набрав на 15,9 балла больше, чем Загитова на ЧМ

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова стала победительницей IX зимней Спартакиады учащихся России, которая проходит в Саранске.

По сумме двух программ Трусова набрала 254,33 балла, что на 15,90 балла больше рекорда мира среди взрослых, который принадлежит олимпийской чемпионке и чемпионке мира Алине Загитовой (238,43). За произвольную спортсменка получила 176,90 балла. Этот результат также превышает мировой рекорд Загитовой (158,50). Оценка за технику составила 104,58 балла. Трусова без ошибок исполнила четверные лутц и тулуп.

Второй стала Анна Щербакова (221,81), тройку призёров замкнула Софья Хозяинова (188,21).

Фигурное катание. IX зимняя Спартакиада учащихся России. Саранск

Девушки

1. Александра Трусова — 254,33 балла.

2. Анна Щербакова — 221,81.

3. Софья Хозяинова — 188,21.

Напомним, Трусова и Щербакова до начала следующего сезона не могут выступать на взрослых соревнованиях из-за возрастных ограничений.