Мозер: больше не могу и не хочу быть тренером

Заслуженный тренер России Нина Мозер заявила, что не может и не хочет продолжать тренерскую карьеру.

«Что делать дальше, будем решать все вместе, вернемся в Москву после 15 апреля, сядем вместе и всё обдумаем, как и год назад, когда я сказала ребятам: „Всё“. Мысли есть разные, мы это долго и много обсуждали на предстартовом к чемпионату мира сборе в Фукуоке и уже здесь, в Сайтаме. Тренерская участь непростая, это испытание.

Работая последний месяц с ребятами, я каждый день задавала себе вопрос: как ты так жила последние восемь лет? Я так больше не могу и не хочу. А Максим Траньков со своей задачей, как тренер, справился, он много сделал, ребята ему доверяют. И пока нам всем надо прийти в себя", — цитирует Мозер ТАСС.

Под руководством Мозер тренировались олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Фёдор Климов, а также призёры чемпионатов мира и Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт.