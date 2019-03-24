Тренер Непряевой: действия Йохауг — это, конечно, дисквалификация

Юрий Бородавко, тренер лыжницы Натальи Непряевой, выразил мнение, что есть основания для наказания норвежки Терезе Йохауг за действия в масс-старте на этапе Кубка мира в Квебеке (Канаде), из-за которых россиянка упала и не смогла побороться за высокое место.

Сборная России по лыжным гонкам подала протест на действия Йохауг. Непряева заняла 19-е место в итоговом протоколе, представительница Норвегии стала второй.

«О протесте и его судьбе мне ничего пока неизвестно, но могу сказать, что такая ситуация для Йохауг — это, конечно, дисквалификация. Но я уже говорил, что наказывают нас, но не наказывают других. Конечно, хочется, чтобы жюри рассмотрело эту ситуацию», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».

Сегодня, 24 марта, у женщин пройдёт гонка преследования на 10 км свободным стилем.

Сборная России подала протест на действия Йохауг против Непряевой в масс-старте