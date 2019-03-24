Харви: Большунов сломал палку, Пеллегрино и Клебо упали — всё было рядом со мной

Канадский лыжник Алекс Харви прокомментировал инцидент со сломанной палкой россиянина Александра Большунова.

Напомним, на заключительном круге канадец наступил на палку российского лыжника. Из-за контакта инвентарь Большунова был повреждён, а группа, в которой находились Харви, итальянец Франческо де Фабиани, а также норвежцы Йоханнес Хёсфлот Клебо, Дидрик Тёнсет и Сьюр Рёте, ушла в отрыв.

«На трассе было много падений. Всё произошло рядом со мной, когда Пеллегрино и Клебо упали, а Большунов повредил палку. Мне удалось избежать проблем. Я устоял на ногах и не попал ни в какие происшествия.

Это был тяжёлый сезон. Приятно подняться на подиум, когда заканчиваешь карьеру. Думал, у меня не так много шансов на медаль. Но я выиграл награду, и это особое чувство", — цитирует Харви Dagbladet.

Из-за поломки инвентаря Большунов отстал от главного конкурента в борьбе за Кубок мира — норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который стал победителем гонки. Россиянин отстал от трёхкратного чемпиона мира и Олимпийских игр на 17 секунд. Второе место занял Харви, третье — Тёнсет.



Впоследствии 22-летний россиянин проигнорировал журналистов.



Сегодня, 24 марта, состоится заключительный старт сезона — гонка преследования на 15 км свободным стилем.