Кузьмина: самое главное, чему научилась в карьере, — чувствовать себя

Трёхкратная олимпийская чемпионка словачка Анастасия Кузьмина дала совет молодому поколению биатлонистов.

«Самое важное, чему научилась в спортивной карьере, — это чувствовать себя, чувствовать своё тело, научиться понимать, что нужно тебе. Только ты сам, спортсмен, чувствуешь и знаешь себя лучше, чем кто-то другой. Тренеры должны быть твоими сотрудниками и единомышленниками, помогать и направлять тебя. Но важно, чтобы спортсмен на высоком уровне нашёл отвагу и умение.

Знаю, что в Словакии были абсолютно другие условия для тренировок. Я смогла найти себя в большем объёме и качестве. Поняла, что могут в течение тренировочного процесса помогать тренеры, но ты сам встаёшь на старт, сам выходишь на гонку. И зависит от тебя, спортсмена, что ты в этот конкретный день сможешь доказать и показать», — сказала Кузьмина в интервью Kalashnikov Media.

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