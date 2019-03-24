Пайффер: это был очень длинный и довольно успешный сезон

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер подвёл итоги завершающегося сезона, который, по словам спортсмена, сложился успешно.

«Довольно успешный сезон. Сначала я завоевал два подиума в Хохфильцене и Оберхофе, потом и в Антхольце. Затем на чемпионате мира выиграл индивидуальную гонку, а это ведь был вообще мой первый подиум в индивидуальных гонках! Это был особый момент: золотая медаль — это всегда круто, но в этой дисциплине — вау! Это новое для меня! Да и сейчас я по-прежнему в хорошей форме, отличное место в общем зачёте. Полностью удовлетворен сезоном.

Сейчас немного устал. Становится всё сложнее с каждым днём, ведь мы выступаем здесь три дня подряд. Очень жду каникул, постараюсь просто побыть дома с семьёй. Очень длинный сезон. Я провёл слишком много времени вдали от дома», — сказал Пайффер в интервью Kalashnikov Media.

Больше видео о биатлоне — на сайте Kalashnikov Media.