Эберг взяла «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов, Юрлова-Перхт – 5-я

По итогам сезона-2018/19 обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов стала шведская биатлонистка Ханна Оберг. Из россиянок лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт — пятое место.

Напомним, Эберг выиграла масс-старт на 12,5 км на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт масс-стартов



1. Ханна Эберг (Швеция) – 220

2. Доротея Вирер (Италия) – 194

3. Паулина Фиалкова (Словакия) – 194

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 161

5. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 155

6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 154

7. Франциска Пройс (Германия) – 152

8. Мона Брорссон (Швеция) – 150

9. Денизе Херрман (Германия) – 148

10. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 145…

27. Светлана Миронова (Россия) – 70…

30. Ирина Старых (Россия) – 47…

33. Евгения Павлова (Россия) – 29