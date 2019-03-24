Эберг взяла «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов, Юрлова-Перхт – 5-я

По итогам сезона-2018/19 обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов стала шведская биатлонистка Ханна Оберг. Из россиянок лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт — пятое место.
Напомним, Эберг выиграла масс-старт на 12,5 км на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт масс-стартов
1. Ханна Эберг (Швеция) – 220
2. Доротея Вирер (Италия) – 194
3. Паулина Фиалкова (Словакия) – 194
4. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 161
5. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 155
6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 154
7. Франциска Пройс (Германия) – 152
8. Мона Брорссон (Швеция) – 150
9. Денизе Херрман (Германия) – 148
10. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 145…
27. Светлана Миронова (Россия) – 70…
30. Ирина Старых (Россия) – 47…
33. Евгения Павлова (Россия) – 29