Непряева заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, Эстберг стала первой

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг заняла первое место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2018/19. На счету Эстберг 1654 очка.

Россиянка Наталья Непряева стала второй с результатом 1431 балл. Третье место заняла норвежца Терезе Йохауг, набравшая 1322 балла. В первую десятку также вошла россиянка Юлия Белорукова (853).



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Женщины



1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1654.

2. Наталья Непряева (Россия) – 1431.

3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1322.

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1316.

5. Стина Нильссон (Швеция) — 1072.

6. Джессика Диггинс (США) — 1005.

7. Эбба Андрессон (Швеция) — 918

8. Юлия Белорукова (Россия) — 853.

9. Мая Дальквист (Швеция) — 672.

10. Шарлотт Калла (Швеция) — 658.