Непряева заняла второе место в общем зачёте Кубка мира, Эстберг стала первой

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг заняла первое место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2018/19. На счету Эстберг 1654 очка.
Россиянка Наталья Непряева стала второй с результатом 1431 балл. Третье место заняла норвежца Терезе Йохауг, набравшая 1322 балла. В первую десятку также вошла россиянка Юлия Белорукова (853).
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Женщины
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1654.
2. Наталья Непряева (Россия) – 1431.
3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1322.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1316.
5. Стина Нильссон (Швеция) — 1072.
6. Джессика Диггинс (США) — 1005.
7. Эбба Андрессон (Швеция) — 918
8. Юлия Белорукова (Россия) — 853.
9. Мая Дальквист (Швеция) — 672.
10. Шарлотт Калла (Швеция) — 658.