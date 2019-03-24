Второе место Непряевой в КМ — лучший результат для российских лыжниц за 18 лет

По итогам сезона-2018/19 российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в общем зачёте Кубка мира.

Непряева стала первой российской лыжницей с сезона-2005/06, которой удалось финишировать в тройке лучших по итогам сезона. Последний раз подобного достижения добилась Юлия Чепалова, которая в 2006 году заняла третье место. Кроме того, Непряева показала лучший результат для российских лыжниц с 2001 года, когда Чепалова выиграла общий зачёт Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Женщины



1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1654.

2. Наталья Непряева (Россия) – 1431.

3. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1322.

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1316.

5. Стина Нильссон (Швеция) — 1072.

6. Джессика Диггинс (США) — 1005.

7. Эбба Андрессон (Швеция) — 918

8. Юлия Белорукова (Россия) — 853.

9. Мая Дальквист (Швеция) — 672.

10. Шарлотт Калла (Швеция) — 658.