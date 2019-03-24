Кузьминой вручили «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтерских гонок

21 марта по итогам спринта в Хольменколлене (Норвегия) словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтерских гонок на Кубке мира сезона-2018/19.
Сегодня состоялось награждение Кузьминой.
Кузьмина набрала 371 очко. Второй стала итальянка Доротея Вирер (330), третьей — норвежка Марте Рёйселанд (326). Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 13-е место (174).
Кубок мира. Зачёт спринтов
После 9 гонок из 9
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 371
2. Доротея Вирер (Италия) – 330
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 326
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 309
5. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 280
6. Моника Хойниш (Польша) – 238…
13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 174…
25. Ирина Старых (Россия) – 133
26. Светлана Миронова (Россия) – 125…
35. Евгения Павлова (Россия) – 79…
47. Маргарита Васильева (Россия) – 55.