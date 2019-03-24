С. Фуркад — Т. Бё: не повторяй мою большую ошибку

Французский биатлонист Симон Фуркад (старший брат Мартена), дал совет норвежцу Тарьею Бё – старшему из братьев Бё.

«У меня нет никаких советов Тарьею, он сам знает, что делать. Единственное, что я могу ему сказать: не надо слишком фокусироваться на результатах Йоханнеса, просто делай, что должен. Если ему суждено стать лучше, он станет. Но фокусироваться на младшем брате не надо, это большая ошибка, которую я совершил в 2010-2011 годах», — сказал Фуркад-старший Kalashnikov.Media.

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Симон Фуркад объявил о завершении профессиональной карьеры после финального этапе Кубка мира в Хольменколлене. 34-летний спортсмен становился чемпионом мира в смешанной эстафете. В Кубке мира он несколько раз поднимался на подиум и по итогам сезона-2011/12 стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок.