Легков: Клебо сказал, что после него побеждать будет Большунов. Я считаю так же

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал выступление Александра Большунова в финале Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке. Россиянин в гонке преследования стал третьим.



«Расклад был простой: либо Большунов догоняет и побеждает, либо нет. К сожалению, не получилось.



Пару дней назад Клебо сказал, что у него последний шанс выиграть Кубок мира, дальше будет побеждать Большунов, и сказал он это по ситуации на данный момент. А на данный момент так и кажется. Он говорит, как чувствует здесь и сейчас. Но надо понимать, что сейчас сезон закончился, впереди летняя подготовка, новый сезон — и всё может поменяться. Может вообще появиться новый спортсмен, который будет бороться за Кубок мира. Весь расклад заранее, когда ещё столько времени, нельзя предугадать. На данный момент я считаю так же, как Клебо», — цитирует Легкова Sport24.

Тренер Большунова: второе место — очень большой успех, которому нужно радоваться