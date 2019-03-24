Т. Тарасова: я поклонница Тутберидзе, потому что она двигает мир

Известный тренер Татьяна Тарасова не видит проблемы в том, что фигурное катание молодеет и чемпионками мира и Олимпийских игр девочки становятся в 15 лет.

«Об этом вы не переживайте. У нас дети — умные и образованные. Они себя найдут. Просто этот спорт помолодел потому, что появилась тренер, которая потрясающе работает с молодёжью. Она их растит. И будет растить дальше.

Об Этери Тутберидзе довольно редко отзываются хорошо? Очень плохо, что редко. Я, например, являюсь её поклонницей, потому что она двигает мир, понимаете? У неё на пальце земной шарик — и она его прямо так крутит.

Завидую ли? Я не завистливая, может быть, оттого, что я состоявшаяся. И делала я то же самое. И я понимаю, с чем ей приходится сталкиваться. У меня тоже была одна очень хорошая девочка когда-то, когда Лёша Ягудин катался. Я тоже с ней думала, что прыгну 4–2. Я не думала — 4–3. Думала, 4–2 прыгну, остальное она всё влёт прыгает. Она и лутц-риттбергер прыгала, всё без вопросов. И выиграла Олимпиаду. Но у неё начался пубертат.

Сейчас она работает тренером. У нас работа не отменяется, вот это надо понимать и держать в голове. А Юля Липницкая с Ленкой Ильиных — они вообще расписаны по всему миру, востребованы, вы об этом знаете? Что делают? Проводят мастер-классы. Сейчас в Японии. Будут в Канаде, в Америке. А кто таких девочек не пригласит? Они сами Академию фигурного катания придумали. Придумали, и пошло. И делают», — приводит слова Тарасовой Meduza.

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