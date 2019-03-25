Чепиков: сборной России по биатлону нужны корректировки в тренерском штабе

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков подвёл итоги сезона.



«Хорошие итоги сезона, может, на последний этап немного не хватило, но в то же время стоит отметить, что команда готовилась непосредственно к чемпионату мира, и второе место в общем зачёте Кубка мира среди мужчин — отличный результат.

В женской команде у нас новые имена, Павлова стала лучшей дебютанткой, как отметил IBU. У нас новое руководство и тренерский штаб, но ещё мало времени прошло, надеюсь, что в будущем результаты будут более успешные, подготовка начнётся не с середины июня, как в прошлом году, а уже с более раннего периода, что очень важно. Думаю, что будут сделаны необходимые корректировки для более успешного выступления сборной.

Корректировки и в тренерском штабе, и в тренировочной программе — это основное. Нам нужно усилить работу в тренерском штабе женской команды, усилить в техническом качестве — есть еще над чем поработать. Конечно, не остаётся без внимания определенная психологическая нервозность, очень много было различных комментариев в прессе, но в то же время это говорит о том, что биатлон — очень популярный вид спорта и в России, и в мире. Поэтому будем совершенствоваться", — цитирует Чепикова ТАСС.