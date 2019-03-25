Клебо: было бы классно, если бы мы с Большуновым могли общаться

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо признался, что хотел бы наладить общение с россиянином Александром Большуновым.

«Перед финальным этапом Большунов немного шутил, он хороший человек. Было бы здорово пригласить его в Трондхейм или как-нибудь потренироваться с ним. Вообще было бы классно, если бы мы могли с ними общаться», — приводит слова 22-летнего норвежца NRK.

Клебо победил в общем зачёте Кубка мира, Большунов занял второе место.

Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/19. Большунов — четырёхкратный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года.