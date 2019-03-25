Представитель FIS: любопытно взглянуть на предложение России изменить правила

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей прокомментировал заявление тренер сборной России Маркуса Крамера о готовящемся предложении в FIS об изменении правил в отношении поведения спортсменов во время гонок. Российская сторона решила обратиться в FIS после скандала вокруг россиянки Юлии Белоруковой и шведки Фриды Карлссон на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке.

В спринте Белорукова была дисквалифицирована за то, что на дистанции ударила палкой Карлссон. Перед этим шведка дважды зацепила палкой лицо Юлии.

«Любопытно будет взглянуть на это предложение. Если речь о специальной технике, вроде того, где должны находиться лыжные палки, когда спортсмен их не задействует, то это может создать больше проблем, чем решить», — цитирует Миньерея NRK.