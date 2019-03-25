Менеджер сборной Швеции: Карлссон не стоило так размахивать палками

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Рикард Грип прокомментировал скандальную ситуацию вокруг шведки Фриды Карлссон и россиянки Юлии Белоруковой. В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Квебеке Белорукова была дисквалифицирована за то, что на дистанции ударила палкой Карлссон. Перед этим шведка дважды зацепила палкой лицо Юлии.

«То, что Фрида дважды задела Белорукову палкой, это несчастный случай. Она не делала это намеренно. Однако это не означает, что Фриде стоило так размахивать палками. Мы уже поговорили с ней о случившемся. Мы поработаем с ней над движениями рук и ног», — приводит слова Грипа NRK.

По итогам этого инцидента тренера сборной России Маркус Крамер сообщил, что российская сторона предложит FIS внести изменения в правила, касающиеся поведения спортсменов во время гонок.

Представитель FIS: любопытно взглянуть на предложение России изменить правила