Кирвесниеми: Эстберг даже не пыталась обойти Йохауг — это выглядело ужасно

Шестикратный призёр Олимпийских игр, бывший финский лыжник Харри Кирвесниеми предположил, что норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг намеренно пропустила соотечественницу Терезе Йохауг на финише гонки преследования в рамках финала Кубка мира в Квебеке. Гонку выиграла шведка Стина Нильссон, Йохауг стала второй, Эстберг — третьей.

Этот результат позволил Йохауг занять третье место в общем зачёте Кубка мира, обойдя финку Кристу Пярмякоски. Если бы Йохауг финишировала третьей, то в генеральной классификации она бы Пярмякоски не опередила.

«Было ощущение, что Эстберг даже не старалась. Неизвестно, поступила бы она так же, если бы ситуация была другой. Эстберг на финишной прямой просто следовала по той же дорожке, что и Йохауг, не пытаясь её обойти. Это не имеет ничего общего со спортивным духом.

Но если подумать о ситуации с точки зрения Эстберг, то понятно, что после победы в Кубке мира ей было всё равно, какое место занять. Может, она решила завершить сезон налегке. Но выглядело ужасно, ведь она всю гонку была впереди, а затем резко остановилась.



Криста всё поймёт. Я предполагаю, что если бы, например, Кертту Нисканен была в аналогичной ситуации и боролась бы с Кристой, то на финише всё было бы так же», — цитирует Кирвесниеми Ilta Sanomat.

Капитан сборной Финляндии Ансси Пентсинен после гонки выразил уверенность, что норвежские лыжницы договорились о таком исходе финишного противостояния. Эксперт NRK Фредрик Аукланд также признал, что Эстебрг намеренно перестала бороться с Йохауг.