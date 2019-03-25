И. Буров и Никитина стали чемпионами России по лыжной акробатике

Чемпионами России по лыжной акробатике стали призёр чемпионата мира и Универсиады 20-летняя Любовь Никитина и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года Илья Буров, выигравшие национальное первенство по фристайлу в Красноярске. Главный фаворит соревнований, чемпион мира Максим Буров допустил серьёзную ошибку в финале и не прошёл в суперфинал.



Фристайл. Лыжная акробатика. Чемпионат России. Красноярск

Женщины

1. Любовь Никитина (Ярославская область — Красноярский край) — 65,84

2. Софья Алексеева (Ярославская область) — 65,54

3. Эльвира Гайфуллина (Московская область) — 51,66

Мужчины

1. Илья Буров (Ярославская область) — 125,67

2. Руслан Катманов (Республика Башкортостан) — 96,59

3. Даниил Вагин (Ярославская область) — 88,48.