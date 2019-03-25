Дальмайер задумалась о завершении карьеры в 25 лет

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер призналась, что всерьёз рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры и примет решение в течение ближайших месяцев.
«Поразмыслю над тем, что важно для меня, прислушаюсь к своему телу и своим ощущениям. Если этот вид спорта продолжит приносить мне удовольствие, то я, конечно, останусь и буду стремиться побеждать. Но если нет, то ничего не поделаешь», — цитирует 25-летнюю спортсменку T-Online со ссылкой на радио ARD.
В сезоне-2018/19 Дальмайер пропустила сразу несколько этапов Кубка мира. Несмотря на это, она заняла 12-е место в общем зачёте. На чемпионате мира—2019 Лаура завоевала две бронзовые медали.
Вопрос этапа. Кто не верил, не верит и не будет верить Дальмайер?
«Здравствуйте, я – Лаура, и я никогда не была терапевтическим исключением». Этих слов ждут от удивительной немецкой биатлонистки. Дождутся?