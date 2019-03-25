Кашкаров: топчемся на одном месте. Может, Ахатова новое и найдёт

Олимпийский чемпион 1984 года Юрий Кашкаров прокомментировал вероятное назначение олимпийской чемпионки Альбины Ахатовой тренером по стрельбе в женскую сборную России по биатлону.

«Хуже точно не будет. Она хорошо разбирается в оружии. Насколько понимаю, это будет первый раз, когда женщина в нашей сборной станет тренером по стрельбе. Если у неё есть опыт, то почему бы и нет. Я не против.

Перемены всегда нужны. Эти люди, которые там работают, тот же Николай Загурский, – они по 20 лет там сидят. Мы топчемся на одном месте. Хочется что-то новое. Может, Ахатова новое и найдёт.

До Олимпиады ещё три года. Два полных сезона. У неё есть определенный опыт выступлений и видение ситуации. Может, ей, наоборот, будет проще объяснить девочкам нюансы женской психологии на больших соревнованиях в условиях серьёзной борьбы. Я только поддерживаю это», — приводит слова Кашкарова «Спорт день за днём».