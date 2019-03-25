М. Фуркад: во время гонок порой хочется послать всё куда подальше

Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад подвёл итоги неудачно сложившегося сезона-2018/19.

«Со мной никогда прежде не случалось подобного. Моё тело просто не поспевало за командами мозга. Слишком много тренировок, слишком много напряжения и меньше восстановления дома. Скорее это перегрузка, чем перетренированность.



Мысли о завершении карьеры? Признаю, во время гонок порой хочется послать всё куда подальше. Но никогда всерьёз не задумывался о том, чтобы прекратить выступать. Не было такого, чтобы я говорил себе: это невыносимо долгий сезон, мне следовало заканчивать с биатлоном в прошлом году», — приводит слова Фуркада L’Equipe.