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М. Фуркад: во время гонок порой хочется послать всё куда подальше

М. Фуркад: во время гонок порой хочется послать всё куда подальше
Другие / Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте французский биатлонист Мартен Фуркад подвёл итоги неудачно сложившегося сезона-2018/19.

«Со мной никогда прежде не случалось подобного. Моё тело просто не поспевало за командами мозга. Слишком много тренировок, слишком много напряжения и меньше восстановления дома. Скорее это перегрузка, чем перетренированность.

Мысли о завершении карьеры? Признаю, во время гонок порой хочется послать всё куда подальше. Но никогда всерьёз не задумывался о том, чтобы прекратить выступать. Не было такого, чтобы я говорил себе: это невыносимо долгий сезон, мне следовало заканчивать с биатлоном в прошлом году», — приводит слова Фуркада L’Equipe.

«Фуркаду воздалось за Логинова». А вы думали, что биатлонные боги спят?
«Это ему за всё, что он говорил против нас». У главы российского биатлона накипело после бронзы в эстафете.
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