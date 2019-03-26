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Стали известны призовые Загитовой за сезон-2018/19

Фото: Igor Russak/NurPhoto via Getty Images
Стали известны призовые Загитовой за сезон-2018/19
Другие / Фигурное катание

Сезон в фигурном катании подходит к концу – впереди лишь командный чемпионат мира и ряд коммерческих стартов. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана, лидер сборной России Алина Загитова выиграла золотую награду чемпионата мира в Сайтаме (Япония).

За победу на мировом первенстве 16-летняя фигуристка получила $ 65 тыс. (до вычета налогов в 13%).

Кроме того, Загитова добыла две золотые (Россия, Финляндия) и одну серебряную медали на серии этапов Гран-при. Это принесло ей ещё $ 54 тыс. Ещё $ 16 тыс. Алина заработала за серебро чемпионата Европы в Минске.

Таким образом, призовые Загитовой за сезон-2018/19 составили $ 135 тыс. Напомним, победив на чемпионате мира, Алина стала первой отечественной фигуристкой, которой удалось выиграть все возможные в титулы в своём виде спорта.

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