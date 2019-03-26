Санитра: на ЧМ пик формы Пидручного удалось подвести с точностью до секунды

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра оценил выступление лидера команды Дмитрия Пидручного в завершившемся сезоне. На чемпионате мира 2018 года в Эстерсунде (Швеция) Пидручный выиграл золото в гонке преследования.

«Сезон удачный, классный, но очень непростой. После Олимпийских игр, где у нас не получилось выступить так, как мы хотели, было нужно собраться и сконцентрироваться на результате в этом сезоне. Календарь был усложнён этапами в Канаде и США и поздним чемпионатом мира. Поэтому пришлось очень серьёзно продумать программу по стартам и сборам.



Но в итоге можно сказать — получилось, потому что мы выполнили все задачи, которые перед нами ставили. Во-первых, вернули место в десятке лучших Кубка наций, чтобы в следующем сезоне иметь на старте пять спортсменов. Ну и, конечно, огромным бонусом стало золото чемпионата мира Димы Пидручного. Да, мы работали над этим, старались повышать свой уровень, но даже я не ждал, что уже в этом сезоне получится такой результат. Это был сон, который стал реальностью для нашей команды.

На чемпионате мира пик формы Пидручного удалось подвести с точностью не на дни, а на секунды. К спринту и преследованию нам удалось подготовить Диму на высший уровень его возможностей. И все его результаты на чемпионате мира очень классные, включая две смешанных эстафеты.



Если говорить об этапе в Осло, то мы уже, откровенно говоря, ждали окончания сезона. Потому что на протяжении всего сезона потратили очень много психологических и физических сил, и у того же Пидручного уровень результатов уже не мог быть таким, как кто-то, может быть, ожидал. Но слава богу, сезон уже заканчивался, и к тому моменту все задачи уже были решены", — цитирует Санитру Biathlon.com.ua.

В Кубке наций мужская сборная Украины заняла 10-е место.