Туктамышева получила приглашение на шопинг от футболиста «Зенита» Маркизио

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева взяла интервью у футболиста санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио.

В ходе общения спортсменка рассказала о трудностях, которые испытывает в процессе шопинга: «Все, кто со мной ходит по магазинам, хотят застрелиться. Мне, конечно, хочется быть в компании, но хожу одна. Это очень долгий процесс, очень сложный выбор. Обычно не прислушиваюсь к советам».

В конце интервью Маркизио отметил отличную работу Туктамышевой и пригласил её на шопинг: «Спасибо тебе, ты отличный интервьюер. В следующий раз предлагаю тебе пойти на шопинг вместе. Ты выбираешь вещи одна, и я такой же. Поэтому просто разбежимся по разным отделам».



Туктамышева назвала эту идею отличной.

Видео доступно в канале «Зенита» в YouTube.