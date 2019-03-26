Фуркад встретился со своей восковой копией в парижском музее

В парижском музее Гревен была открыта восковая фигура пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Он стал первым биатлонистом, удостоенным данной чести.

В 2019 году в данном парижском музее появилось 20 новых восковых фигур, но из них мир спорта представляет только Мартен. Решение включить в список экспонатов восковую статую Фуркада было принято на основании его достижений на Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщает L'Equipe. Мартен был знаменосцем сборной на церемонии открытия, а в ходе соревнований завоевал 3 золотые медали.

«Признаюсь, я немного переживал перед встречей со своей копией. Всегда интересно, будет ли фигура похожа», — сказал Мартен.

Фото доступно в «твиттере» L'Equipe.

Фуркад также подтвердил, что завершать карьеру после неудачного сезона не планирует. На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде он не завоевал ни одной награды, а в общем зачёте Кубка мира стал 12-м.