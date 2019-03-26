Тяжёлая атлетика не будет исключена из программы ОИ-2024

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о гарантированном месте тяжёлой атлетики в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция), сообщает Inside the Games.

Исполком МОК высоко оценил «всестороннюю работу», проделанную Международной федерацией тяжёлой атлетики (IWF). В основном она была сосредоточена на программе внесоревновательного допинг-контроля, а также включала планирование и управление проведением антидопинговых мероприятий, контроль над выдачей терапевтических исключений и поддержку в отношении образовательных инициатив IWF.

МОК отметил в качестве успешной работы федерации решение о годичной дисквалификации девяти стран в случае трёх или более нарушений на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.

IWF в ходе реформ также приняла решение о сокращении олимпийских квот на Игры 2020 года в Токио в отношении сборных стран с большим числом допинговых историй. В итоге сборная России по тяжелой атлетике получит только две квоты. Помимо сборной России, еще четыре страны будут представлены на Играх только двумя спортсменами — Казахстан, Азербайджан, Армения и Белоруссия.

Однако, несмотря на улучшение ситуации, МОК заявил, что будет очень строго следить за ситуацией в тяжёлой атлетике вместе со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Независимой организацией допинг-тестирования (ITA).